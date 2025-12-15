Археолог Бутягин после освобождения из польского СИЗО дал интервью в Эрмитаже

Ученый вернулся к работе и заявил, что продолжит раскопки в Крыму, несмотря на угрозы Украины. Он поблагодарил коллег и президентов России и Беларуси за помощь в освобождении.

Археолог Александр Бутягин вернулся в родной Эрмитаж и дал пресс-конференцию после освобождения из польского СИЗО. Ученый заявил, что продолжит раскопки в Крыму, несмотря на угрозы Украины. Поляки задержали Бутягина после лекции в Варшаве в конце 2025 года, а затем чуть не экстрадировали на Украину, где его обвинили в расхищении памятников культурного наследия в Керчи, пишет КП-Петербург.

Бутягин рассказал, что рад снова быть в стенах Эрмитажа. Он сожалеет о потерянном рабочем времени и намерен как можно быстрее продолжить исследования. Задержание, по его словам, было неожиданным. У него было нехорошее предчувствие насчет Польши, но он не мог отказаться от поездки, так как билеты уже купили. Тюремная охрана относилась к нему жестко, но он не давал повода для физического воздействия и подчинялся требованиям.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что им был нужен заложник. Пиотровский назвал произошедшее частью большой кампании по борьбе с российской наукой и культурой.

В СИЗО Бутягин вел дневник. Ему повезло с сокамерниками. Один из них, пожилой поляк, отлично говорил по-русски и по-английски. Они беседовали на любые темы: об археологии, философии, литературе. Бутягин даже подучился йоге и обыграл всех сокамерников в шашки. Кормили посредственно, но сытно. Позже он смог покупать макароны, колбасу, картошку и чай.

Ученый поблагодарил Михаила Пиотровского, коллег, близких и всех, кто писал ему письма. Пиотровский, в свою очередь, поблагодарил президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые организовали обмен заключенными. Бутягин рассказал, что украинцы не приезжали на заседания суда, а только высылали небрежно составленные документы. Например, ему вменяли ущерб в 8 миллионов гривен, но срок давности по делу истек. Сохранять оптимизм ему помогла мысль о домашнем коте Ксенофонте, который ездит с ним в экспедиции. Вернувшись домой, первым делом он погладил питомца.

