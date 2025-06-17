Стала известна причина массового ДТП с пострадавшими на МКАД

Грузовик врезался в 14 автомобилей на МКАД из-за отказа тормозов. По предварительной информации, виновным оказался 34-лений водитель "Камаза". Об этом сообщает в телеграм-канале департамент транспорта Москвы.

Напомним, что в результате серьезного ДТП пострадали двое детей и один взрослый. Они доставлены в больницы и находятся под присмотром врачей. Массовая авария произошла сегодня на внутренней стороне 41-го километра кольцевой автодороги. На фото, которые оказались в распоряжении редакции, видно, что некоторые автомобили получили серьезные деформации.

Мы работаем совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления дорожного движения. Сообщили в дептрансе Москвы

По официальной информации, погибших нет, на месте дежурят спецслужбы. Оперативникам предстоит выяснить детали случившегося и когда последний раз водитель грузовика проходил техосмотр.

Фото: прокуратура Москвы