  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стала известна причина массового ДТП с пострадавшими на МКАД
Сегодня, 16:06
212
mgoncharova Добавить в Яндекс.Новости

Стала известна причина массового ДТП с пострадавшими на МКАД

0 0

По предварительным данным, у грузовика отказал тормоз.

Грузовик врезался в 14 автомобилей на МКАД из-за отказа тормозов. По предварительной информации, виновным оказался 34-лений водитель "Камаза". Об этом сообщает в телеграм-канале департамент транспорта Москвы.

Напомним, что в результате серьезного ДТП пострадали двое детей и один взрослый. Они доставлены в больницы и находятся под присмотром врачей. Массовая авария произошла сегодня на внутренней стороне 41-го километра кольцевой автодороги. На фото, которые оказались в распоряжении редакции, видно, что некоторые автомобили получили серьезные деформации. 

Мы работаем совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления дорожного движения.

Сообщили в дептрансе Москвы

По официальной информации, погибших нет, на месте дежурят спецслужбы. Оперативникам предстоит выяснить детали случившегося и когда последний раз водитель грузовика проходил техосмотр. 

Ранее сообщалось, что в центре Северной столицы образовалась пробка трамваев из-за ДТП с такси, полицией и скорой.

Фото: прокуратура Москвы

Теги: авария, дтп, мкад
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии