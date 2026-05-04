На улице Симонова задержали наркокурьеров, перевозивших "соль" в бутылках

Полиция Выборгского района задержала троих наркокурьеров, которые перевозили "соль" в бутылках. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль злоумышленников остановили на улице Симонова, за рулем был 33-летний житель Самары. Также в салоне находились двое 41-летних рецидивистов. При осмотре транспортного средства в багажнике нашли 10 пластиковых бутылок объемом по 1,5 литра с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в них преступники перевозили наркотическое средство – N-метилэфедрона. Общий вес изъятого составил свыше 10 килограммов.

Фигуранты "работали" оптовыми курьерами в интересах организованной группы наркосбытчиков. На время расследования задержанные заключены под стражу.

