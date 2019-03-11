Видео МВД: в Москве нашли подпольную нарколабораторию по производству марихуаны

Один из задержанных находился в федеральном розыске.

30 килограммов марихуаны изъяли сотрудники МВД России в Москве. В столице пресекли работу подпольной нарколаборатории по производству марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в канале "Макс".

По данным оперативников, двое задержанных оказались местными жителями. Один из них с 2010 года находился в федрозыске по обвинению в наркоторговле. Их подозревают в покушении на сбыт крупной партии марихуаны. Злоумышленники организовали плантацию на территории гаражно-строительного кооператива. Полицейские нашли там удобрения, оборудование и упаковочный материал.

Стоимость продукции составила 45 млн рублей. По данным МВД, это примерно шесть тыс. разовых доз наркотика. Следователи продолжают расследование по уголовному делу, фигуранты находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который распространял амфетамин. Им оказался 43-летний местный житель.

Видео: Макс / МВД РФ