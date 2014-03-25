У мужчины, ограбившего гипермаркет на Партизана Германа, нашли наркотики

Росгвардейцы Красносельского района задержали мужчину, который попытался ограбить гипермаркет. Также у него нашли запрещенные вещества, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Персонал торговой точки 22 мая воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, заметив, что один из посетителей спрятал в рюкзак салаты из отдела кулинарии, шоколад и алкогольную продукцию, после чего пронес товары через кассовый узел. На улице Партизана Германа поймали 34-летнего злоумышленника, ранее привлекавшегося к административной ответственности за хищение и мелкое хулиганство.

В 54-м отделе полиции из ранца похитителя изъяли четыре пакетика с порошкообразным и кристаллическим веществами белого цвета и шприц с веществом коричневого цвета.

Фото: пресс-служба Росгвардии