Что делать, если ребенок не выходит на связь: 25 мая – Международный день пропавших детей

Главное – не ждать. Действовать нужно сразу, как только ребенок не вернулся или не вышел на связь: каждая минута имеет значение. Инструкцию для родителей опубликовали в "Макс" УМВД России по Забайкальскому краю.
Сразу обратитесь в полицию
Правоохранители призывают не ждать три дня. Заявление в полиции обязаны принять в любое время суток. Обратиться можно по номерам 102 и 112.
Что сообщить в первую очередь
Нужна точная информация: ФИО, возраст, дата рождения, адрес проживания, где и когда видели в последний раз, куда он шел, был ли в сопровождении кого-то, были ли ссоры или конфликты накануне.
Подготовьте фотографию
Лучше подойдет снимок без обработки, головного убора и темных очков. Если фото не нашлось сразу, его можно донести в полицию позже.
Опишите внешность и одежду
Особенно важны детали: длина волос, цвет глаз, рост и телосложение, наличие шрамов, тату, пирсинга и ожогов, а также есть ли брекеты, аллергии или особенности поведения. Важный ориентир – одежда: если вы не помните точно, то проверьте обувь и вещи ребенка дома, что из гардероба отсутствует.
Расскажите о круге общения
Сообщите полиции имена, телефоны друзей и одноклассников ребенка; с кем общался чаще всего; с кем мог поссориться; с кем познакомился недавно.
Проверьте телефон и соцсети
Переписки и геолокация могут помочь поиску. Правоохранителей интересует модель устройства, когда пользователь был в сети последний раз, есть ли доступ к геолокации. Обратите внимание на незнакомые номера, подозрительные переписки и договоренности о встречах.
Не скрывайте важную информацию
Даже неприятные факты из семейной биографии могут облегчить поиск. Например, говорил ли ребенок, что хочет уйти; подвергался ли он обидам; общался ли с незнакомыми взрослыми; были ли проблемы в школе или конфликты дома.
В МВД подчеркивают, что безопасность ребенка начинается с поведения взрослого. Привычка быть на связи, знание его типичных маршрутов и внимание к изменениям в поведении помогут вовремя предотвратить беду.
Разговаривайте с детьми, объясняйте правила безопасности и интересуйтесь их окружением и планами.
Пишут в УМВД России по Забайкальскому краю
