Суд решит судьбу женщины, которая молотком убила 6-летнего сына в Москве

Перед судом предстанет женщина, которая убила своего 6-летнего сына. Орудиями преступления стали молоток и нож. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы.

Известно, что 12 ноября прошлого года 36-летняя женщина убила своего ребенка в квартире на улице Академика Анохина. Она нанесла 6-летнему сыну множественные удары молотком по голове и причинила ножевые ранения. Мальчик скончался на месте.

Выяснилось, что обвиняемая страдает психическим расстройством и не могла осознавать характер и опасность своих действий. Такое заключение вынесли эксперты комиссии и уточнили, что она нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

