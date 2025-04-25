Петербурженка на Серебристом бульваре превратила жизнь соседей в ад из-за животных

Жители дома требуют изолировать пенсионерку, состоящую на учете в психоневрологическом диспансере. Из ее квартиры на восьмом этаже периодически выпадают собаки, в помещении царит полная антисанитария и обнаружены мертвые животные.

Жители дома на Серебристом бульваре в Петербурге требуют срочно изолировать пожилую женщину, которая держит у себя собак. По словам соседей, животные периодически выпадают из окна восьмого этажа. Очередной раз тревогу забили 22 мая, когда под окнами обнаружили разбившегося насмерть щенка.

Хозяйка квартиры живет одна, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и держит дома сразу нескольких животных. Соседи утверждают, что в помещении скопились горы мусора, царит полная антисанитария, а невыносимый запах чувствуется даже на других этажах, пишет 78.ru.

В квартиру нагрянули сотрудники МЧС и полиции. Спасатели выломали дверь и обнаружили, что комната сильно захламлена. Там также нашли мертвых животных. Собак оставили в квартире, трупы не вынесли, живых не дали покормить. Со слов сотрудников, пенсионерка находится в другом месте и жива. Возле квартиры валялся мусор и ползали тараканы.

Ранее мы рассказывали о том, что двое мужчин открыли стрельбу из ружья на улице Доблести. Изъяты охотничий карабин "Сайга", три магазина, девять патронов и четыре гильзы.

Фото: Piter.TV