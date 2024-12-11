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В квартире на Серебристом бульваре нашли тело пенсионера
Сегодня, 8:21
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В квартире на Серебристом бульваре нашли тело пенсионера

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Подозреваемым в убийстве является сын погибшего.

В квартире в Приморском районе Петербурга обнаружили тело пожилого мужчины, забитого пассатижами. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Предположительно, подозреваемым является сын пенсионера. Труп был найден на Серебристом бульваре. 

О случившемся правоохранителям сообщила супруга предполагаемого убийцы. По словам женщины, муж имеет проблемы с психикой и состоит на учете. Он разгромил жилье и выбежал с инструментом на улицу. 

Все детали произошедшего уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Можайской улице нашли тело задушенной в новогоднюю ночь девушки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: серебристый бульвар, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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