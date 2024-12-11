В квартире на Серебристом бульваре нашли тело пенсионера

В квартире в Приморском районе Петербурга обнаружили тело пожилого мужчины, забитого пассатижами. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".
Предположительно, подозреваемым является сын пенсионера. Труп был найден на Серебристом бульваре.
О случившемся правоохранителям сообщила супруга предполагаемого убийцы. По словам женщины, муж имеет проблемы с психикой и состоит на учете. Он разгромил жилье и выбежал с инструментом на улицу.
Все детали произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на Можайской улице нашли тело задушенной в новогоднюю ночь девушки.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все