Тело спрятал в чемодан: в Петербурге 15-летний подросток убил мать

Петербурженка пропала в первых числах ноября.

Тело женщины нашли в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово. Правоохранители подозревают в убийстве ее 15-летнего сына, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, 38‑летняя жительница Петербурга пропала еще в начале ноября. В ходе проверки обстоятельств её пропажи, у правоохранителей появились основания полагать, что речь идет о преступлении. В результате тело женщины обнаружили в чемодане — он находился на территории Парголово.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. 15‑летний сына погибшей задержали в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователям предстоит установить обстоятельства убийства и выяснить, как тело женщины оказалось на экотропе. Прокуратура Выборгского района взяла ход расследования на особый контроль.

Ранее мы сообщали, что сталкер перерезал горло бывшей девушке на крыльце центра помощи женщинам в Петербурге.

Фото: Piter.TV