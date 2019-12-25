Сталкер перерезал горло бывшей девушке на крыльце центра помощи женщинам в Петербурге

Преступник сам сообщил в полицию о преступлении.

Жестокое убийство произошло в Калининском районе. Мужчина напал с ножом на 27‑летнюю петербурженку и перерезал ей горло, сообщил Telegram-канал Mach.

Инцидент случился прямо у входа в центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как девушка подошла к зданию и ждала, пока ей откроют дверь. В тот момент, когда вход распахнули, на нее набросился мужчина. По предварительной информации, он нанес потерпевшей не менее восьми колотых ран.

По данным издания, нападавший — бывший сожитель девушки, родом из одного из южных регионов страны. Известно, что он неоднократно поднимал на нее руку. В сентябре петербурженка разорвала отношения и начала скрываться от него. При этом мужчина не смирился с расставанием: он обратился в полицию с заявлением о пропаже сожительницы, настаивая, что она ушла и не вернулась.

В четверг 12 ноября сталкер выследил экс-возлюбленную у дверей центра помощи. После совершения преступления мужчина пробежал примерно полкилометра, после чего сам позвонил в службу 112 и признался в содеянном. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее мы сообщали, что житель Металлостроя убил возлюбленную и завернул ее тело в покрывало.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)