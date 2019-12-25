Экс-сотрудник МВД рассказал, как часто женщины в России убивают мужчин

Представительницы слабого пола реже становятся инициаторами убийств.

Мужчины совершают убийства в отношении противоположного пола заметно чаще, чем женщины. Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов в интервью 360.ru привёл примерное соотношение — около 70% преступлений приходится на мужчин и порядка 30% — на женщин.

При этом собеседник издания подчеркнул, что не располагает официальной статистикой.

Точной статистики у меня нет, но очевидно, что мужчины убивают женщин чаще, чем наоборот. Тут играет роль и физическая сила, и особенности проявления агрессии — в целом мужчины более склонны к насильственным действиям. Но и женщины могут совершать убийства — примерно в 30% таких случаев. Михаил Игнатов, экс‑сотрудник МВД

По словам эксперта, разница в показателях во многом связана с физиологическими и поведенческими особенностями полов. Вместе с тем он не стал преуменьшать опасность преступлений, совершаемых женщинами, и напомнил, что они тоже способны на тяжкие правонарушения.

Ранее мы сообщали, что жительница Петербурга убила мать 44 ударами ножа и получила семь лет колонии.

Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)