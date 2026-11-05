В Пушкине мужчина с другом попытался убить собственную мать

Потерпевшая выжила благодаря помощи врачей.

Двое жителей Пушкина стали фигурантами уголовного дела. Мужчин обвинили в покушении на убийство матери одного из них, сообщила пресс-служба СУ СК по Санкт‑Петербургу.

Преступление произошло 3 ноября в квартире на Колпинском шоссе. По версии следствия, мужчины заранее договорились расправиться с женщиной. Причиной стали затянувшиеся личные конфликты.

Один из злоумышленников удерживал жертву, пока второй наносил ей множественные удары ножом по телу, голове и шее. Но на этом нападавшие не остановились: они выбросили израненную женщину из окна второго этажа. Потерпевшей вовремя оказали медицинскую помощь, и она осталась жива.

Сейчас оба фигуранта задержаны, им предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Следователи решают вопрос о заключении мужчин под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сын зарезал мать и спрятал труп в морозилку.

Видео: СУ СК по Санкт‑Петербургу