На проспекте Шаумяна рецидивист напал на соседа и угрожал зарезать

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники Росгвардии предотвратили опасное преступление в Красногвардейском районе. Мужчина угрожал убийством местному жителю, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

Инцидент произошел 7 ноября в 21:15 в парадной дома на проспекте Шаумяна. Диспетчеру поступило сообщение о драке в жилом доме. Один из участников конфликта был вооружён ножом.

Росгвардейцы задержали 29‑летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржец спровоцировал конфликт с 39‑летним местным жителем, нанес ему телесные повреждения, а затем выхватил нож и стал угрожать убийством.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: в его криминальном прошлом — умышленное причинение вреда здоровью, грабёж, кража, а также применение насилия в отношении представителя власти. Правонарушителя доставили в отдел полиции. По словам соседей, задержанный неоднократно конфликтовал с жильцами дома.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. У него зафиксировали у него ушибы, гематомы и укушенную рану предплечья.

Ранее мы сообщали, что петербуржец ударил ножом незнакомца в Ново-Манежном сквере.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО