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В Ново-Манежном сквере петербуржец ударил ножом незнакомца
Сегодня, 11:23
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В Ново-Манежном сквере петербуржец ударил ножом незнакомца

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По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в нападении на незнакомого мужчину. Инцидент произошел в Ново-Манежном сквере днем 3 ноября, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В ходе внезапного конфликта злоумышленник ударил ножом 54-летнего оппонента. Пострадавший самостоятельно добрался до кафе на Караванной улице, откуда его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Накануне в квартире на улице Руставели по подозрению поймали 35-летнего напавшего. После ранения он избавился от орудия преступления. 

Ранее на Piter.TV: пьяный рецидивист угрожал ножом работнику кафе в Адмиралтейском районе. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: происшествия, центральный район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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