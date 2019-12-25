В Ново-Манежном сквере петербуржец ударил ножом незнакомца

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в нападении на незнакомого мужчину. Инцидент произошел в Ново-Манежном сквере днем 3 ноября, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе внезапного конфликта злоумышленник ударил ножом 54-летнего оппонента. Пострадавший самостоятельно добрался до кафе на Караванной улице, откуда его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Накануне в квартире на улице Руставели по подозрению поймали 35-летнего напавшего. После ранения он избавился от орудия преступления.

Ранее на Piter.TV: пьяный рецидивист угрожал ножом работнику кафе в Адмиралтейском районе.

Фото: пресс-служба МВД России