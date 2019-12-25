Зарубившего соседа саблей жителя Выборга отправили в СИЗО

Преступление произошло во время ссоры из-за домашнего животного.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в убийстве соседа. Об этом сообщила пресс‑служба СУ СК по Леннинградской области.

Трагедия разыгралась 14 февраля 2026 года в коммунальной квартире на Ленинградском шоссе. Двое 43‑летних соседей поругались из‑за содержания домашнего животного.

Следствие установило, что в разгар конфликта обвиняемый схватил саблю типа "Катана" и нанес своему оппоненту не менее двух ударов по левому бедру. Затем он несколько раз ударил мужчину руками в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следователи провели комплекс необходимых экспертиз и допросили свидетелей. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК по Ленобласти