Пьяный житель Выборга ударил катаной приятеля в пах

В Выборге задержали мужчину, который 14 февраля смертельно ранил катаной своего приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию в седьмом часу вечера 14 февраля поступило сообщение от жительницы дома 15 по Ленинградскому шоссе о том, что в коммунальной квартире мужчину ударили мечом.

Подозреваемый мужчина был задержан в своей комнате коммунальной квартиры в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как было установлено, 42-летний задержанный, находясь на общей кухне коммунальной квартиры, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя со своим 43-летним гостем, принес из своей комнаты катану и ударил своего оппонента в пах. Пострадавший скончался на месте происшествия во время реанимационных действий медиков.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый задержан, орудие преступления изъято.

