Петербуржец бросил цветы в Вечный огонь на Марсовом поле, чтобы согреться

Материалы уголовного дела переданы судье.

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, нетрезвый мужчина 9 мая, находясь возле мемориала "Борцам революции" на Марсовом поле, осквернил памятник. Он поставил бутылку с пивом рядом с Вечным огнем, после чего взял цветы, возложенные к мемориалу, и бросил их в пламя, пытаясь его потушить. По словам фигуранта, таким образом ему хотелось согреться. Злоумышленник думал, что огонь станет еще больше.

Материалы уголовного дела переданы судье.

Ранее мы рассказывали о том, что дети бросали листья в Вечный огонь в Тихвине. Власти мирно разобрались в инциденте вместе с несовершеннолетними и их родными.

Фото: Piter.TV