По факту осквернения мемориала на Марсовом поле возбуждено уголовное дело

В Петербурге следователями Центрального района возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориального сооружения (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Об этом рассказали в СК РФ.

Ночью 9 мая фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернил своими действиями мемориал "Борцам революции" и Вечный огонь на Марсовом поле. Следствие провело необходимые действия, изучено видео с камер наблюдения.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

