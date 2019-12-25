По факту осквернения мемориала на Марсовом поле возбуждено уголовное дело
Сегодня, 14:35
Следствие провело необходимые действия, изучено видео с камер наблюдения.

В Петербурге следователями Центрального района возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориального сооружения (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Об этом рассказали в СК РФ. 

Ночью 9 мая фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернил своими действиями мемориал "Борцам революции" и Вечный огонь на Марсовом поле. Следствие провело необходимые действия, изучено видео с камер наблюдения. 

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: дети бросали листья в Вечный огонь в Тихвине. Власти планировали мирно разобраться в инциденте вместе с несовершеннолетними и их родными.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

