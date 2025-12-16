Сто детей из затопленного Дагестана прибыли на отдых в Петербург

Первая группа из ста детей, пострадавших от разрушительного наводнения в Дагестане, прибыла в Санкт-Петербург. Путевки для школьников предоставил губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. Дети будут отдыхать в лагере "Восход", который входит в центр оздоровления "Молодежный".

Для юных гостей подготовили насыщенную программу. Они отправятся на обзорную экскурсию по Северной столице, посетят Кронштадт и Петергоф, а также "Гранд Макет Россия". В самом лагере пройдут театральные фестивали, кинопоказы и спортивные соревнования. Всего за лето в Петербург приедут 300 детей из Дагестана.

Напомним, 30 марта в республике выпало три месячных нормы осадков, что привело к прорыву вала Геджухского водохранилища. Президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим. Петербург направил в Дагестан более 30 тонн гуманитарного груза: генераторы, обогреватели, одежду, детское питание, лекарства и стройматериалы.

