На реставрацию фасадов корпуса Бенуа в Русском музее выделят 376,8 млн рублей

Объявлен тендер на восстановление лицевых фасадов западного корпуса, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Подрядчику предстоит также заняться гидроизоляцией и ремонтом инженерных сетей.

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации лицевых фасадов западного корпуса Русского музея, известного как корпус Бенуа. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 376 839 150 рублей.

Здание, расположенное на Инженерной улице, дом 2-4, литера А, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и входит в ансамбль Михайловского дворца. Заказчиком выступает сам Государственный Русский музей. Прием заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме продлится до 17 июня 2026 года, а итоги планируют подвести 22 июня.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ на фасадах общей площадью более 6,7 тысячи квадратных метров. В перечень входит восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, лепного декора, карнизов и аттиков, а также металлических элементов парапета. Кроме того, необходимо отремонтировать цоколь из натурального камня, оконные и дверные заполнения, а также привести в порядок систему архитектурно-художественной подсветки. Отдельным этапом идут устройство гидроизоляции и ремонт инженерных коммуникаций.

Потенциальный подрядчик обязан иметь действующую лицензию на сохранение объектов культурного наследия по ряду специализированных видов работ, а также состоять в саморегулируемой организации в области строительства. Работы разрешено начинать с даты получения разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Завершить их необходимо не позднее 30 ноября 2028 года, а действие контракта продлится до 28 февраля 2029 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев.

Фото: Telegram / Русский музей