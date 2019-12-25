Масштабная выставка работ Айвазовского пройдет в Русском музее в 2026 году

Выставка предложит вниманию зрителей более 200 картин мастера.

В 2026 году Государственный Русский музей организует крупную выставку, посвящённую искусству выдающегося русского мариниста Ивана Айвазовского. Эту информацию озвучила гендиректор музея Алла Манилова в рамках фестиваля "Интермузей".

Как подчеркнула Манилова, произведения Айвазовского вызывают особый интерес у широкой публики: Айвазовский олицетворяет собой один из ключевых образов русской живописи в контексте мирового культурного пространства. Многие гости музея посещают его специально, чтобы полюбоваться работами мастера, зачастую приезжая сюда целыми семьями, с друзьями или партнёрами. Лидерство в опросах неизменно удерживает желание увидеть творчество Айвазовского именно в стенах Русского музея.

Выставка предложит вниманию зрителей более 200 картин мастера, среди которых прославленные полотна "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Бриг „Меркурий"" и "Волна".

Помимо живописных работ, экспозиция будет включать артефакты, относящиеся к морской тематике: старинные навигационные устройства, морские флаги, макеты кораблей, элементы повседневной жизни моряков и эксклюзивные архивные материалы.

Ранее мы сообщили о том, что шестой фестиваль "ТранспортФест" состоится в Петербурге 23 и 24 мая.

Фото: официальный сайт Русского музея