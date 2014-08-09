Шестой фестиваль "ТранспортФест" состоится в Петербурге 23 и 24 мая

Планируется выставка транспорта на Манежной площади и Кленовой улице.

В Петербурге пройдет Международный фестиваль "ТранспортФест". Ордер для обеспечения мероприятия выдала Государственная административно-техническая инспекция города.

Так, 23 и 24 мая планируется выставка транспорта на Манежной площади и Кленовой улице. В первый день состоится деловая программа, в составе которой проведут пленарное заседание и круглые столы, посвященные тематикам транспортной отрасли. Кроме того, жителей и гостей Северной столицы порадуют развлекательной программой с участием артистов эстрады. Во второй день ожидаются пробег и открытая выставка ретротранспорта.

С 20 по 25 мая перекроют движение на Манежной площади, Итальянской, Замковой и других прилегающих улицах.

Ранее мы рассказывали о том, что мотосезон в Петербурге стартовал с фестиваля "МотоГТО".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга