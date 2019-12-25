Мотосезон в Петербурге начнет фестиваль "МотоГТО"

Программа фестиваля начнется в 11:00 и продлится до 17:00 на западе Крестовского острова, в парковочной зоне Р22 и Р24, прилегающей к стадиону "Газпром Арена".

В ближайшую субботу, 17 мая, в Петербурге откроется фестиваль "МотоГТО", символизирующий начало мотосезона. Эта информация была опубликована вице-губернатором Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским в своем Telegram-канале.

Фестиваль предусматривает традиционные соревнования и испытания, позволяющие участникам продемонстрировать физическую подготовку и спортивные способности в рамках всероссийского проекта ГТО.

Программа фестиваля начнется в 11:00 и продлится до 17:00 на западе Крестовского острова, в парковочной зоне Р22 и Р24, прилегающей к стадиону "Газпром Арена". Участников ждут яркие активности и зрелищные выступления.

Важной составляющей фестиваля станет классический мотопарад, назначенный на 13:00. Для безопасного проведения шествия предусмотрено временное изменение схемы движения транспорта в определенных частях города.

Ранее мы сообщили о том, что "Кукольный гала-тур" прошел в Доме книги.

Фото: Telegram / Пиотровский Online