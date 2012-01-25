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"Кукольный гала-тур" прошел в Доме книги

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"Кукольный гала-тур" стал презентацией фестиваля кукольных и синтетических театров "КУКAРT".

В Петербурге в Доме книги 13 мая представили программу Международного фестиваля кукольных и синтетических театров "КУКAРT". Зрителям предложили отправиться в "Кукольный гала-тур". 

Фестиваль объединяет как профессиональные коллективы, так и проекты смешанных жанров театрального, музыкального и других видов искусств. Мероприятие проводят в Северной столице с 1993 года, даты проведения – с 22 по 30 июня. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

На "Кукольном гала-туре", который стал презентацией фестиваля, зрители познакомились с творчеством петербургских театров. Среди участников – артисты Театра марионеток имени Е. С. Деммени, театров "Бродячая собачка" и "Кот Вильям". 

Ранее на Piter.TV: театр "Мастерская" представил спектакль "Мастер и Маргарита" в Китае. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дом книги, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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