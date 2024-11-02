Театр "Мастерская" представил спектакль "Мастер и Маргарита" в Китае

Гастроли прошли в двух городах – на сцене STA Experimental Theatre в Шанхае и в Minnan Grand Theatre в городе Сямынь.

Петербургский театр "Мастерская" возвращается с гастролей из Китая. Там труппа представила спектакль "Мастер и Маргарита", сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Гастроли прошли в двух городах – на сцене STA Experimental Theatre в Шанхае и в Minnan Grand Theatre в городе Сямынь. Показы состоялись в рамках фестиваля Shanghai Jing"an Theatre Festival. В нем поучаствовали 20 постановок из Франции, Великобритании, Нидерландов, Китая и Канады.

Ранее мы рассказывали о том, что легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в Петербурге. Воспитанница знаменитой Агриппины Вагановой стала олицетворением высочайшего мастерства и эмоциональной глубины.

Фото: пресс-служба театра "Мастерская"