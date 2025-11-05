"Зрители сами решат, кто главный герой": в Петербурге стартовал основной блок гастролей МХТ им. А.П.Чехова

Сразу восемь спектаклей, четыре сцены и одна премьера. В Петербурге стартовали большие гастроли МХТ имени Чехова, которые возглавил лично худрук Константин Хабенский. Он не только руководит выездом, но и выходит на сцену.

В Петербурге 10 апреля стартовал основной блок гастролей МХТ им. А.П.Чехова. Художественный руководитель театра Константин Хабенский рассказал о спектаклях, привезенных в Северную столицу. В этом году они проходят на трех площадках и четырех сценах: БКЗ, БДТ, Основной и Новой сценах Александринского театра.

МХТ привез свои самые востребованные постановки, которые всегда идут с аншлагами, всего 8 спектаклей в разных жанрах и стилях. Одна из них – "Жил. Был. Дом." Константина Хабенского и Александра Цыпкина. Худрук признался, на идею спектакля его натолкнула картина "Последний день Помпеи", где люди, только что мечтавшие о чем-то своем и строившие планы, застигнуты грозным роком. Он решил сделать современную и более оптимистичную версию, и пришел с этой мыслью к Цыпкину. Так появилась "народная сказка для взрослых", где герои – не только люди, но и животные. Сам Хабенский играет роль Старого Попугая, Игорь Верник – Кота, а Ольга Литвинова – Крысу.

Мы в такой сказочной форме, легкой, где, мне кажется, по праву актёры, которые играют животный мир, они в более выгодных условиях, потому что они могут позволить себе в этой истории всё, говорим о том, что не надо откладывать на завтрашний день, надо сегодня говорить те слова и делать те поступки, которые принесут счастье людям, находящимся рядом с вами, потому что если бы это была драма, мелодрама или что-то ещё, наверное, это прозвучало бы слишком пафосно. Константин Хабенский, художественный руководитель — директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова

Премьера этого сезона - "Кабала святош" Юрия Квятковского по пьесе Михаила Булгакова в творческом переосмыслении Михаила Дегтярева. Константин Хабенский выйдет на сцену в главной роли Мольера, перенимая эстафету у Олега Ефремова и Олега Табакова. Впрочем, худрук не уверен, что его роль главная.

В этом спектакле огромное количество прекрасных актёров работает и каждый вытаскивает правду своего героя, поэтому для меня главных героев в этой истории, потому что это же нечистый Булгаков, там ещё есть часть вкраплений стенограмм тридцатых годов, там есть какие-то вкрапления из проповеди, которым порядка 500-600 лет. То есть там сложносочиненная текстовая ткань и каждый мой партнёр-коллега тянет свою правду, поэтому это только зритель решит, кто там главный герой. Константин Хабенский, художественный руководитель — директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова

"Кабала святош" станет финалом Больших гастролей МХТ им А.П.Чехова в Петербурге. В то время как труппы БДТ и Александринского театра отправятся с обменными гастролями в Москву.

