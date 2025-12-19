В МИД России рассказали о гастролях в Европе "Лебединого озера".

В Москве назвали "пещерной дерусификацией" угрозы украинским артистам балета. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 30 января сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала обвинения со стороны министерства по культуре соседнего государства в отношении сотрудников местной Национальной оперы за выступление на гастролях за границей в "Лебедином озере".

Это не что иное, как очередной пример пещерной дерусификации, которая насаждается киевским нацистским режимом во всех сферах жизни. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 22 января украинское издание "Страна" сообщило аудитории, что ключевые солисты балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь могут быть уволены. Причиной такого решения стали гастроли в европейских государствах с постановкой "Лебединое озеро". Журналисты говорили о том, что Минкульт страны готов кадровые решения.

