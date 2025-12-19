В Москве сочли диким вывод генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша о том, что право на самоопределение неприменимо к территориям Крыма и Донбасса. Соответствующий комментарий в собственном Telegram-канале оставила официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила слова генсека ООН в ответе на вопрос новостного агентства "ТАСС" о том, что право народов неприменимо в вышеупомянутых ситуациях. Он добавил, что на полуострове и в ДНР, ЛНР превалирует принцип территориальной целостности.
К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова сравнила НАТО со стадом овец во главе с волком в овечьей шкуре.
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все