Захарова: вывод ООН о неприменимости права на самоопределение к Донбассу дикий
Сегодня, 8:47
В МИД России прокомментировали слова Антониу Гутерриша о том, что принцип территориальной целостности превалирует над право народа на самоопределение.

В Москве сочли диким вывод генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша о том, что право на самоопределение неприменимо к территориям Крыма и Донбасса. Соответствующий комментарий в собственном Telegram-канале оставила официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила слова генсека ООН в ответе на вопрос новостного агентства "ТАСС" о том, что право народов неприменимо в вышеупомянутых ситуациях. Он добавил, что на полуострове и в ДНР, ЛНР превалирует принцип территориальной целостности.

К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России

