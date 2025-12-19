В МИД России указали на то, что США изначально взяли на себя такую роль в отношениях с остальным Западом.

Североатлантический военный альянс в настоящее время напоминает стадо послушных овец, которым погоняет волк в овечьей шкуре. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница заметила, что в свое время страны-члены блока загонялись в рамки НАТО как стадо овец. Ранее эта организация заявлялась мировой общественности в качестве то, что внутри все будет происходить на базе равноправия и абсолютно идентичных возможностей.

Просто со временем выделилась одна овца - она помощнее и действует как бы индивидуально, она то присоединяется к отаре, то уходит от нее на какое-то расстояние, то говорит всем остальным действовать, а сама, так сказать, наблюдает. То идет впереди. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что уже в те времена многие государства задавались вопросом о том, что, может быть, это баран-провокатор? Сейчас же выясняется, что опасения были оправданы, а речь идет о волке в овечьей шкуре, который изначально себя так и позиционировал.

