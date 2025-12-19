В МИД России рассказали, что потеряли страны, которых загнали в военный блок.

Внутри Североатлантического военного альянса в настоящее время назревает паника, потому что странам-членам НАТО теперь некому пожаловаться на действия вашингтонской администрации в отношении Гренландии. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница заметила, что в мировом сообществе прекрасно понимают, что речь идет об "абсолютно выдуманной истории" в вопросе якобы угрозы от России и Китая. В самом блоке считают, что действия США - это цуцванг. В Москве отметили, что государства НАТО приучены к тому, а национальные законодательства выстроены таким образом, при которых жаловаться можно исключительно в на тех, это находится вне натовской структуры.

Продолжают пугать Россией. Но если в этом какая-то прослеживается, я говорю, не логика, а взаимосвязь их болезненного объяснения, то причем, например, здесь Китай понять вообще невозможно. Ну, то есть, каким лассо должен Китай, так сказать, притянуть к себе Гренландию, как он должен изменить законы гравитации, чтобы хоть как-то на нее начать претендовать? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

