"Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства" на проспекте Чернышевского ждёт реставрация

История этого места уходит корнями в 1887 год, когда по инициативе императора Александра III зародилась идея создания приюта для семей духовенства.

Городская административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала официальное разрешение на проведение реставрационных работ в историческом здании, известном как "Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства". Объект культурного наследия расположен по адресу: проспект Чернышевского, дом 1.

История этого места уходит корнями в 1887 год, когда по инициативе императора Александра III зародилась идея создания приюта для семей духовенства. Здание было построено в характерном для той эпохи эклектическом стиле с элементами псевдорусского направления, что полностью соответствовало эстетическим вкусам монарха. Внутренняя планировка предусматривала 60 квартир разного метража — от одной до трёх комнат.

Важной частью комплекса является домовая церковь. Она была освящена 16 января 1890 года в честь святой преподобной Ксении Римлянки и находилась в ведении Придворного ведомства. Службы в ней посещали представители императорской и великокняжеской семьи.

В настоящее время здание находится в частной собственности.

Ранее мы сообщили о том, что в преддверии ПМЭФ ГАТИ осмотрела более 150 фасадов.

Скриншот: Яндекс.панорамы

