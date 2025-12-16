В преддверии ПМЭФ ГАТИ осмотрела более 150 фасадов

По итогам выявили 14 нарушений.

В преддверии Петербургского международного экономического форума сотрудники Государственной административно-технической инспекции осмотрели свыше 150 фасадов нежилых зданий. По итогам выявили 14 нарушений, связанных с загрязнением, наличием граффити и ненадлежащим содержанием ограждений.

Уже 13 нарушений устранены: очищены фасады на Невском и Лиговском проспектах, приведены в нормативное состояние ограждения на набережной Обводного канала, а также устранены замечания на объектах Митрофаньевского шоссе. ПМЭФ – повод для усиления контроля на ключевых городских маршрутах.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю ГАТИ Петербурга проверила около 9 тыс. километров улиц и дворов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга