  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В преддверии ПМЭФ ГАТИ осмотрела более 150 фасадов
Сегодня, 16:01
201
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В преддверии ПМЭФ ГАТИ осмотрела более 150 фасадов

0 0

По итогам выявили 14 нарушений.

В преддверии Петербургского международного экономического форума сотрудники Государственной административно-технической инспекции осмотрели свыше 150 фасадов нежилых зданий. По итогам выявили 14 нарушений, связанных с загрязнением, наличием граффити и ненадлежащим содержанием ограждений. 

Уже 13 нарушений устранены: очищены фасады на Невском и Лиговском проспектах, приведены в нормативное состояние ограждения на набережной Обводного канала, а также устранены замечания на объектах Митрофаньевского шоссе. ПМЭФ – повод для усиления контроля на ключевых городских маршрутах. 

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю ГАТИ Петербурга проверила около 9 тыс. километров улиц и дворов. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии