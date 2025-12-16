В Петербурге изменят движение транспорта 4 июня из-за забега ПМЭФ

Ограничения для общественного транспорта вводят в связи с проведением Всероссийского легкоатлетического забега в рамках экономического форума. Основные изменения запланированы 4 июня с 05:00 до 07:00.

В Санкт-Петербурге временно скорректируют схемы движения общественного транспорта. Это связано с проведением Всероссийского легкоатлетического забега в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума. Информация опубликована на сайте СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобус номер 2 будет работать с ограничениями в два этапа: с полуночи 2 июня до 05:00 4 июня, а затем с 07:00 4 июня до 07:00 6 июня.

Основные неудобства для пассажиров запланированы на 4 июня с 05:00 до 07:00. В этот период изменения коснутся автобусов под номерами 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 191, а также троллейбусов 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте ГКУ "Организатор перевозок".

