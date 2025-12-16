Задержана 88-летняя основательница секты под Петербургом

88-летняя бывший ученый-химик Валентина Кузнецова, объявившая себя "Матерью Мира и Великой Богиней", создала тоталитарную секту во Всеволожском районе. В ее доме обнаружены десятки миллионов рублей и драгоценности, а рядовые последователи ютятся в сараях и работают прислугой.

Телеграм-канал Baza сообщил о задержании в Ленинградской области лидера тоталитарной секты. Ею оказалась 88-летняя бывший кандидат химических наук Валентина Кузнецова, которая объявила себя "Матерью Мира, супругой Солнечного Логоса Шива и Единой Великой Богиней".

По данным источника, пожилая женщина бросила научную карьеру и организовала свое "религиозное царство" во Всеволожском районе, куда целенаправленно вовлекала пенсионеров. Уязвимых людей убеждали отдавать все свои накопления и пенсии.

Схема финансовых поборов была жесткой: каждый месяц члены секты платили по 7 тысяч рублей членских взносов, а также были вынуждены покупать лекции "Богини" стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей за штуку.

При проведении обысков силовики нагрянули в резиденцию Кузнецовой, которая находилась в отдельном доме на участке. Там были обнаружены драгоценности и сумма наличных, превышающая 10 миллионов рублей.

В то время как "мать мира" купалась в роскоши, обычные члены секты существовали на положении прислуги. Они жили в тесных хозяйственных постройках, по сути выполняя роль бесплатных слуг. Кроме того, вся территория религиозного поселения была опутана камерами видеонаблюдения для тотального контроля над адептами.

В настоящее время деятельность секты прекращена. На Кузнецову составлен административный протокол за нарушение законодательства о религиозных объединениях. Следователи также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту создания организации, посягающей на личность и права граждан.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мотоциклист предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV