Мать-сектантка не явилась в петербургский суд за лишением родительских прав

В Петербурге состоялось предварительное слушание по делу женщины, пытавшейся увезти дочерей в общину отшельников. Ответчица на заседание не пришла.

В Северной столице началось судебное разбирательство о лишении родительских прав женщины, причастной к истории с побегом в религиозную секту. Первое заседание по делу состоялось десятого марта, однако сама ответчица на него не явилась, пишет КП-Петербург.

Напомним, инцидент произошел в начале года. Женщина вместе с двумя дочерьми одиннадцати и восемнадцати лет отправилась в Ульяновскую область, в отдаленное село, где базируется община "Царская империя". Секта известна убеждением о скором конце света и требованием отказа от документов. Беглянок нашли в Подмосковье у некоего старца Варфоломея и вернули в Петербург. Младшую девочку передали отцу, старшая же осталась с матерью.

Как рассказала бабушка девочек Мария Жвалева, прошедшее заседание носило предварительный характер. Судья знакомилась с материалами дела и собирала необходимые документы. Мать на слушания не пришла. Родственница отметила, что женщину, вероятно, все равно не пропустили бы в здание суда из-за отсутствия удостоверения личности, которое она ранее уничтожила по указанию сектантов.

Семье безвозмездно помогают адвокаты. В заседании также участвовал представитель органов опеки, который поддержал намерение родственников лишить мать прав. Однако процесс обещает быть длительным. В тот период, когда девочки пропали, они записали видеообращение с просьбой не искать их, заявляя, что добровольно хотят присоединиться к общине. Сейчас старшая дочь по-прежнему находится под влиянием секты, не пользуется паспортом и живет с матерью. Недавно женщину видели возле школы, где учатся ее младшие дети. Отец и бабушка усилили контроль и лично сопровождают школьников, чтобы исключить возможность повторного похищения.

Фото: Piter.TV