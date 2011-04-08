В дни ПМЭФ будет теплая погода

В дни проведения Петербургского международного экономического форума в Северной столице ожидается теплая погода, рассказал РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов. Температурный фон составит +15…+20 градусов.

Потепление придет уже 30-31 мая, и к 3 июня оно установится. Сильного ветра не прогнозируется, как и дождей. Осадки пройдут под влиянием очередного циклона, но будут кратковременными.

Напомним, ПМЭФ состоится 3-6 июня. К слову, впервые за несколько лет для участия не надо сдавать тест на ковид. Тестирование на коронавирус, грипп и ОРВИ необходимо только для участников пленарного заседания. Главная тема мероприятия в этом году звучит так: "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

