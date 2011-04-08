Почти 300 тысяч квадратных метров жилья ввели в Петербурге за апрель 2026 года

В апреле 2026 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 294 тысячи квадратных метров жилья. За месяц в городе сдали 78 жилых домов более чем на шесть тысяч квартир. В статистику вошли и объекты индивидуального жилищного строительства. По информации портала "Строительный Петербург", на частные дома пришлось 10,8 тысячи квадратных метров. Всего за апрель в городе ввели 58 объектов ИЖС.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Самые высокие показатели по вводу жилья продемонстрировали Калининский, Выборгский и Петродворцовый районы. Именно там в течение месяца сосредоточился основной объем нового строительства.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Помимо жилых домов, в Петербурге продолжилось развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры.

В Московском районе завершена реконструкция административно-производственного здания "Пассажиравтотранса". В Невском районе ввели новую котельную и завершили реконструкцию нежилого здания. В Стрельне достроили детский сад на 75 мест, а в Выборгском районе появились новый жилой дом и образовательное учреждение на 825 учеников. Шушары продолжают укреплять позиции одного из ключевых логистических центров Петербурга. В Пушкинском районе ввели складской комплекс и несколько дополнительных складских объектов. Новые здания также появились в Красногвардейском, Фрунзенском и Красносельском районах. Там завершили строительство складского объекта, малого храма и многофункционального центра с магазином.

