В Петербурге замедлился рост цен на вторичное жильё

В апреле 2026 года медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Петербурге выросла на 0,9% и составила 257 000 рублей. Для сравнения, в марте рост был более заметным и достигал 1,9%. При этом медианная полная стоимость квартиры, напротив, снизилась на 1,4%, до 13,3 млн рублей. Анализ данных Поиска "Яндекса" по квартирам. объясняет такую динамику изменением структуры предложения: на рынке стало больше бюджетных и компактных квартир, что повлияло на медианные показатели.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других крупных городах России. Вторичный рынок жилья в городах с населением более 500 тысяч человек перешёл к более сдержанной динамике после мартовского роста. В апреле медианная стоимость "квадрата" увеличилась всего на 1% (до 142 тыс. рублей), тогда как месяцем ранее рост составлял 1,1%. В десяти крупных городах цены практически не изменились, в то время как в марте стагнация наблюдалась только в семи.

В городах-миллионниках ситуация также стала неоднородной: где-то рост цен замедлился до околонулевых значений, а где-то сохранился умеренный подъём. В среднем стоимость квадратного метра выросла на 1,1% (до 162 тыс. рублей) против 1,4% в марте.

Аналитики отмечают, что после мартовского восстановления рост цен на вторичном рынке начал замедляться, а в ряде крупных городов стоимость квартир стабилизировалась. Однако текущая стабилизация не означает скорого удешевления жилья. Рынок по-прежнему сильно зависит от ключевой ставки: как правило, её снижение делает ипотеку доступнее, что стимулирует спрос и толкает цены вверх.

