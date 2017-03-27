Россиян ждут длинные выходные в июне 2026 года

В июне 2026 года жители России смогут отдохнуть несколько дней подряд благодаря празднованию Дня России. Как сообщает "Петербург2", государственный праздник в этом году выпадает на пятницу, что автоматически делает середину июня более комфортной для коротких поездок и семейного отдыха.

Официально День России отмечается 12 июня. В 2026 году эта дата приходится на пятницу, поэтому после рабочей недели россиян ждут сразу три выходных дня подряд — с 12 по 14 июня включительно.

Кроме того, предпраздничный день 11 июня будет сокращённым. По трудовому законодательству продолжительность рабочего дня в таких случаях уменьшается на один час. Для многих это станет возможностью раньше завершить дела и заранее отправиться за город или в путешествие.

После праздничной пятницы следуют обычные выходные — суббота и воскресенье. Таким образом, большинство работающих россиян смогут рассчитывать на полноценный мини-отпуск без необходимости брать дополнительные дни за свой счёт.

Издание также напоминает, что следующим государственным праздником после июня станет День народного единства. Его отметят 4 ноября, и в 2026 году эта дата выпадает на среду. Ещё один дополнительный выходной ожидает россиян в конце года — 31 декабря, который также официально останется нерабочим днём. После новогоднего выходного традиционно начнутся январские каникулы.

