Семак и игроки "Зенита" планируют приехать на вечерний концерт на Малой Конюшенной площади
Сегодня, 15:12
Для петербуржцев организуют выступления артистов и фотозону.

Северная столица отметит получение чемпионского кубка по футболу сегодня вечером на Конюшенной площади. Туда планируют приехать тренер Сергей Семак и игроки "Зенита". Для жителей города организуют концерт с выступлениями артистов, фотозоны, конкурсы и викторины. Праздник начнется в 18:00. Анонс события и поздравление на своей странице в "Макс" разместил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ждём участие футболистов "Зенита" и тренера команды Сергея Семака. Праздник, посвященный победе "Зенита", начнётся в 18:00.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга 

Напомним, что петербургская команда выиграла Кубок чемпионов Российской Премьер-лиги. Тренеры и штаб команды получили золотые медали, а затем капитан Дуглас Сантос поднял над головой  кубок. Новость появилась на официальном сайте "Зенита". Этот титул команда получает двенадцатый раз в истории. 

Ранее сообщалось, какая подсветка в честь победы появится на мостах и телебашне города.

Фото: Макс / Александр Беглов

