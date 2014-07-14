Семак и игроки "Зенита" планируют приехать на вечерний концерт на Малой Конюшенной площади

Северная столица отметит получение чемпионского кубка по футболу сегодня вечером на Конюшенной площади. Туда планируют приехать тренер Сергей Семак и игроки "Зенита". Для жителей города организуют концерт с выступлениями артистов, фотозоны, конкурсы и викторины. Праздник начнется в 18:00. Анонс события и поздравление на своей странице в "Макс" разместил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ждём участие футболистов "Зенита" и тренера команды Сергея Семака. Праздник, посвященный победе "Зенита", начнётся в 18:00. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, что петербургская команда выиграла Кубок чемпионов Российской Премьер-лиги. Тренеры и штаб команды получили золотые медали, а затем капитан Дуглас Сантос поднял над головой кубок. Новость появилась на официальном сайте "Зенита". Этот титул команда получает двенадцатый раз в истории.

