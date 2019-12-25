Психолог заявила, что короткие выходные создают иллюзию длинного отдыха

По словам эксперта, человек пытается за три дня сделать огромное количество дел.

Психолог Елена Шлагина заявила, что короткие выходные в мае создают иллюзию длинного отдыха. Об этом она рассказала "Ленте.ру".

По словам эксперта, человек пытается за три дня сделать огромное количество дел. К таковым она отнесла поездку на дачу, готовку шашлыка, встречу с друзьями, генеральную уборку. Шлагина подчеркнула, что такой список может расти, но человек не сможет отдохнуть за отведенный ему период выходных.

Также психолог отметила, что из-за короткого отдыха мозг фиксируется на том, что "время уходит", "надо успеть", "это последний день". По ее словам, это состояние напоминает знакомое многим чувство перед экзаменом или дедлайном, когда человек не расслабляется, а испытывает тревогу и спешку.

Фото: pxhere.com