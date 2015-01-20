Психолог объяснил россиянам, как настроиться на короткие майские праздники

Майские праздники в 2026 году станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет. Об этом сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. По его словам, это связано с тем, что в этом году на май не были перенесены дополнительные выходные с новогодних каникул, как это обычно делается. Праздничные дни будут разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" отметил, что короткие праздники могут быть даже полезнее длинных. По его мнению, затяжные выходные часто приводят к тому, что люди проводят их менее качественно, теряя время впустую. Кроме того, после длительного отдыха сложнее вернуться к рабочему ритму.

Психолог советует не расстраиваться из-за сокращенного периода отдыха, а правильно спланировать время: провести его с семьей и друзьями, отправиться на природу или посетить городские мероприятия. Главное, по его словам, — это не количество дней, а умение использовать их с пользой.

Ланг также подчеркнул, что многие привыкли воспринимать праздники как единственный способ отдохнуть из-за того, что не умеют восстанавливать силы в обычные выходные. Однако, если рационально использовать свободное время в течение года, то потребность в длинных праздниках будет не такой острой.

