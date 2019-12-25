"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли на 15%

Продажи новых легковых автомобилей на российской территории по результатам апреля 2026 года выросли на 15,1 процентов в годовом выражении. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители агентства "Автостат" в официальном посте со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Специалисты отметили, что удалось реализовать по стране 117,5 тысяч транспортных средств, что 15,1 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года.

Эксперты уточнили, что лидерами марочного рейтинга за указанный период времени является Lada (31,8 тысяч проданных единиц), Haval (16,5 тысяч), Tenet (12 тысяч), Geely (6,8 тысяч), Belgee (5,7 тысяч). В рейтинг из десяти марок также попали Changan (4,5 тысяч), Jaecoo (3,4 тысяч), Jetour (2,9 тысяч), Toyota (2,8 тысяч) и Solaris (2,4 тысяч). В рейтинг модельного ряда вошли Lada Granta, Tenet T7, Haval Jolion, Lada Vesta и Lada Niva Travel.

В профильном агентстве заметили, что за прошедшие четыре месяца 2026 года по стране было реализовано 382,5 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель на 9,6 процентов больше, чем фиксировалось в январе - апреле 2025 года.

