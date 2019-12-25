Первые автомобили Jeland J6 поступили в дилерский центр Петербурга

Продажи новых автомобилей Jeland стартовали в Санкт-Петербурге. Первые кроссоверы модели J6 поступили в один из дилерских центров города. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов. Выпуск автомобилей наладили на бывшем петербургском заводе американского автоконцерна GM, который теперь принадлежит концерну "АГР".

Модель Jeland J6 является родственной кроссоверу Jaecoo J6, появившемуся на российском рынке весной 2026 года. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за первый месяц продаж в России реализовано 813 экземпляров Jaecoo J6. Это составило 25 процентов от общего объема сбыта данной марки в стране. В Петербурге по итогам первого квартала зарегистрировали 276 новых автомобилей Jaecoo. Этот показатель оказался на 10 процентов ниже результата января-марта 2025 года.

