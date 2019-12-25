На бывшем заводе GM в Шушарах собрали первый тестовый автомобиль Jeland

Первой моделью стал компактный кроссовер J6.

На бывшей производственной площадке американского автопроизводителя в Шушарах собрали первый тестовый автомобиль новой российской марки Jeland. Об этом сообщили в компании "АГР", которая владеет заводом. Площадка пустовала почти 10 лет после ухода GM из России на фоне событий 2014 года.

Первой произведенной моделью стал компактный кроссовер J6, созданный в рамках глобального стратегического партнерства с компанией Defetoo. В компании отметили, что это финальный этап подготовки предприятия к запуску производства полного цикла.

В прошлом году стало известно, что "АГР", уже владеющая петербургским автозаводом, ранее принадлежавшим Hyundai, намерена возродить выпуск машин и в Шушарах. На заводе демонтировали старое оборудование и выстроили новую сборочную линию. Производство организовали на базе пяти конвейерных линий, включающих 88 рабочих станций. В цехе установили десятки манипуляторов, автоматизированные системы нанесения клея, оборудование для заправки техническими жидкостями и роботизированные комплексы. Сейчас на предприятии продолжается настройка оборудования и отработка производственных режимов.

