В Петербурге прекратили продажи новых седанов Solaris HS

Дилеры больше не предлагают популярную модель, спрос сместился на другие автомобили линейки.

В Санкт-Петербурге дилеры прекратили продажу новых седанов Solaris HS, ранее известных как Hyundai Solaris. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов, отметив, что модель больше не представлена в наличии у официальных продавцов.

По его данным, в дилерских центрах сейчас доступны только 3 модели бренда. Речь идет о кроссовере Solaris HC, ранее выпускавшемся как Hyundai Creta, а также автомобилях Solaris KRS и Solaris KRX, которые пришли на смену моделям Kia. Основная часть предложений приходится именно на кроссовер HC.

При этом седаны Solaris HS продолжают присутствовать на вторичном рынке. На начало апреля в Санкт-Петербурге насчитывается 7 объявлений о продаже таких автомобилей 2024 года выпуска с пробегом.

Пик спроса на эту модель пришелся на 2024 год, когда в городе зарегистрировали 490 новых машин. Уже в 2025 году показатель резко снизился до 80 единиц, из которых 62 были поставлены на учет в первой половине года.

Фото: Piter.tv