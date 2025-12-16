На ПМЭФ состоялась премьера нового российского премиального седана Senat 900

Выпуск модели будет налажен на заводе в Шушарах.

Публике впервые представили новый российский премиальный автомобиль Senat 900 во второй день работы Петербургского международного экономического форума.

Седан с полным приводом отличается внушительными габаритами: его длина составляет 5,14 метра, ширина – 1,9 метра, а высота – 1,5 метра. Под капотом автомобиля установлен трёхлитровый бензиновый двигатель V6, развивающий мощность в 326 лошадиных сил и крутящий момент 450 Ньютон-метров.

Выпуск модели будет налажен на заводе в Шушарах. Производство на мощностях бывшего предприятия Toyota организует компания "СЗПК".

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове создадут троллейбусный парк.

Фото: Piter.TV