На Васильевском острове создадут троллейбусный парк

Парк будет обслуживать и выпускать на линию около 80 единиц троллейбусов.

На полях Петербургского международного экономического форума 4 июня Северная столица и ООО "Группа Мовиста" подписали соглашение о создании троллейбусного парка на Среднем проспекте Васильевского острова с обновлением подвижного состава.

Парк будет обслуживать и выпускать на линию около 80 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом и динамической зарядкой. Перевозка пассажиров подвижным составом предполагается по четырем маршрутам общей протяженностью 62 километра.

Мы рассматриваем этот проект как часть долгосрочного развития городской мобильности и готовы применять накопленный опыт реализации крупных транспортных проектов в российских регионах. Алексей Зотов, гендиректор ООО "Группа Мовиста"

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Фото: Piter.TV