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На Васильевском острове создадут троллейбусный парк
Сегодня, 12:10
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На Васильевском острове создадут троллейбусный парк

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Парк будет обслуживать и выпускать на линию около 80 единиц троллейбусов.

На полях Петербургского международного экономического форума 4 июня Северная столица и ООО "Группа Мовиста" подписали соглашение о создании троллейбусного парка на Среднем проспекте Васильевского острова с обновлением подвижного состава.

Парк будет обслуживать и выпускать на линию около 80 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом и динамической зарядкой. Перевозка пассажиров подвижным составом предполагается по четырем маршрутам общей протяженностью 62 километра. 

Мы рассматриваем этот проект как часть долгосрочного развития городской мобильности и готовы применять накопленный опыт реализации крупных транспортных проектов в российских регионах. 

Алексей Зотов, гендиректор ООО "Группа Мовиста" 

Ранее на Piter.TV: на ПМЭФ договорились о строительстве картодрома в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пмэф, троллейбусный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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