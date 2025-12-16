Полицейские из Петербурга стали звёздами соцсетей после работы на ПМЭФ‑2026

Трое сотрудников МВД регулировали движение и помогали участникам форума с юмором, напоминающим стендап. Пассажиры и организаторы отметили их креативный подход, а видео разлетелись по интернету.

Петербургские полицейские неожиданно стали интернет-звёздами после работы на Петербургском международном экономическом форуме. В социальных сетях широко распространились видеоролики, на которых трое сотрудников регионального главка МВД регулируют автомобильные потоки и помогают участникам форума найти нужный транспорт. Пассажиры, стоявшие в очереди, отмечали чувство юмора правоохранителей и их нестандартный подход: обращения через громкоговоритель порой напоминали стендап-выступления. Один из героев видео пошутил, что весь интернет знает их лица, но не знает имён, назвав себя и коллегу "Антипом и Харитоном".

Среди отличившихся — прапорщик полиции Алексей Тарасов. О неожиданной славе он узнал от друзей. Полицейский признался, что был удивлён, когда организаторы форума начали его благодарить, а участники просили сфотографироваться. Он также рассказал, что примерно три года назад поступила команда не допускать остановок машин в ожидании пассажиров. Со временем этот процесс трансформировался: сначала автомобили просто отгоняли, а затем добавили лёгкий юмор.

Взвод, в котором служит Тарасов, отвечает за безопасность в петербургском метрополитене. Однако сотрудников также привлекают на крупные городские события — фестивали, форумы и концерты.

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Фото: Piter.TV